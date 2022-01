Triedy vo Francúzsku sa nebudú zatvárať pri jednotlivých prípadoch

Paríž 3. januára (TASR) - Vo Francúzsku, ktoré v súčasnosti zaznamenáva rekordné 24-hodinové prírastky nakazených novým koronavírusom, sa už nebudú zatvárať celé školské triedy, ak sa infikujú jednotliví žiaci. Informovalo o tom podľa agentúry AFP ministerstvo školstva, ktoré zverejnilo nové pravidlá v nedeľu večer niekoľko hodín pred obnovením vyučovania po vianočných prázdninách.



V prípade, že pozitívny test na koronavírus bude mať nejaký žiak, celá trieda bude musieť absolvovať testy. Žiaci s negatívnymi výsledkami sa môžu vrátiť do školy, v nasledujúcich dňoch si však musia urobiť ďalšie dva samotesty. Prestalo tak platiť doterajšie opatrenie, že celá trieda ide do karantény, ak sú pozitívni najmenej traja žiaci. Pred začiatkom vianočných prázdnin sa z tohto dôvodu nevyučovalo vo viac ako 3000 triedach.



Týždňová incidencia vo Francúzsku dosahuje momentálne viac ako 1500 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov. Už niekoľko dní po sebe tam testy odhalili vyše 200.000 nakazených za 24 hodín. Vedecká rada vlády počas prázdnin varovala, že do konca januára sa môže nakaziť, respektíve môže prísť do kontaktu s infikovanou osobou až tretina pedagogického zboru.



Od pondelka sa vo Francúzsku niektoré protiepidemické opatrenia naopak sprísnili. Respirátory v MHD budú musieť mať už deti od šiestich rokov, doteraz to bolo až od jedenástich rokov. Vo vlakoch bude zatiaľ tri týždne zakázané konzumovať jedlo a nápoje, aj keď spoločnosť SNCF avizovala, že pri diaľkových trasách a deťoch bude zhovievavá. Od 6., respektíve 7. januára budú musieť osoby od 11 rokov nosiť v exteriéroch rúška.



Každý, kto môže pracovať z domu, musí tak urobiť aspoň tri dni v týždni. Nové pravidlá sa týkajú aj francúzskeho zvyku pitia kávy v bare: každý, kto si chce dať kávu, musí mať po novom pridelené miesto - a káva je patrične drahšia, pripomína AFP.



Dolná komora francúzskeho parlamentu (Národné zhromaždenie) prerokúva už dvanásty návrh zákona týkajúci sa zvládania pandémie. Okrem iného zavádza transformáciu doterajšieho zdravotného preukazu na očkovací preukaz. Negatívny výsledok testu už nebude stačiť na vstup na mnohé verejne prístupné miesta. Opozícia k zákonu predložila viac ako 700 pozmeňujúcich návrhov.