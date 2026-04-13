Trinásťročné dievča čelí na súde obvineniam zo 109 trestných činov
Autor TASR
Melbourne 13. apríla (TASR) - V Austrálii sa postavilo pred súd 13-ročné dievča, ktoré čelí obvineniam zo 109 trestných činov. Patria medzi ne nebezpečné správanie s rizikom ublíženia na zdraví, krádeže a vlámania, informoval denník The Age s odvolaním sa na vyšetrovateľov. Sudca vidí v jej konaní „obrovské riziko“ pre spoločnosť, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Dievča údajne spáchalo počas niekoľkých týždňov sériu rôznych trestných činov, niektoré z nich sa týkali aj kradnutia áut. Vyšetrovateľ Jarryd Grey na súde pre mladistvých v Melbourne uviedol, že trestné činy páchala v poslednom období častejšie, v priemere viackrát denne.
Aj v mobilnom telefóne tínedžerky našli vyšetrovatelia znepokojujúci materiál vrátane videí, pripomenula agentúra. Pri jednom z incidentov, ku ktorému údajne došlo koncom marca, narazila ukradnutým autom na predmestí Melbournu cielene do 45-ročného bicyklistu a zrazila ho na zem, pričom mu spôsobila viaceré zranenia. Len o niekoľko minút neskôr vraj hľadala na internete informácie o tom, aký trest za takýto čin hrozí.
Obžalovaná zámerne vyhľadávala pozornosť na internete a sledovala, koľko reakcií jej konanie v online priestore vyvolá. „Verí, že to posilňuje jej status v rámci skupiny, čo je veľmi znepokojujúce,“ povedal Grey, ktorého citovala DPA. Polícia poukázala na to, že obvinená koná premyslene.
Žiadosť dievčaťa, ktoré sa má o 21 dní opäť postaviť pred súd, o prepustenie na kauciu bola zamietnutá. „Riziko pre spoločnosť je obrovské,“ vyhlásil sudca.
