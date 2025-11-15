< sekcia Zahraničie
Trinidad a Tobago oznámilo, že s USA podnikne ďalšie vojenské cvičenia
Venezuela tvrdí, že vojenské aktivity USA v Latinskej Amerike sú v skutočnosti súčasťou sprisahania na zvrhnutie Madura, ktorého Washington považuje za nelegitímneho vodcu a drogového baróna.
Autor TASR
Port of Spain 14. novembra (TASR) - Trinidad a Tobago v piatok informovalo o novom kole vojenských cvičení so Spojenými štátmi. Ministerstvo zahraničných vecí súostrovia vo svojom stanovisku uviedlo, že spoločné cvičenia budú prebiehať od nedele 16. novembra do piatka 21. novembra. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ešte v októbri americký torpédoborec USS Gravely zakotvil na štyri dni v Port of Spain, hlavnom meste súostrovia, kde absolvoval sériu podobných cvičení. Tento krok vtedy Venezuela označila za provokáciu.
V piatok trinidadské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že nové kolo cvičení „je súčasťou našej dlhoročnej spolupráce“ s americkou armádou.
V uplynulých mesiacoch vykonali Spojené štáty v Karibiku aj Tichom oceáne viacero útokov na lode údajne pašujúce drogy, pri ktorých zahynuli desiatky ľudí. Viaceré štáty a medzinárodné organizácie tieto kroky označili za mimosúdne popravy.
Trumpova administratíva tiež tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že jeho krajina je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie.
