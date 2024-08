Trinidad odstráni zo svojho štátneho znaku Kolumbove lode

Port of Spain 23. augusta (TASR) - Karibská ostrovná krajina Trinidad a Tobago prekreslí svoj štátny znak, pričom z neho odstráni odkaz na európsku kolonizáciu. Ide o prvú zmenu znaku od jeho vzniku v roku 1962, keď krajina získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Zo štátneho znaku zmiznú tri slávne lode talianskeho prieskumníka a moreplavca Krištofa Kolumba - Santa María, Pinta a Niňa. Nahradí ich steelpan, perkusný hudobný nástroj, ktorý pochádza z východnej časti Karibiku a je považovaný za národný hudobný nástroj a kultúrny symbol Trinidadu a Tobaga.



Trinidadský premiér Keith Rowley oznámil plány svojej vlády minulý týždeň v nedeľu na výročnom zjazde Ľudového národného hnutia (PNM) s tým, že štátny znak bude upravený do 24. septembra, keď krajina oslavuje Deň republiky. Počíta sa pri tom so šesťmesačným prechodným obdobím na uľahčenie zmien na úradoch.



"Bude to signálom, že sme na ceste k odstráneniu koloniálnych pozostatkov, ktoré sú stále v našej ústave," povedal 74-ročný Rowley za búrlivého potlesku zúčastnených.



Jeho oznámenie prichádza zhruba týždeň predtým, ako sa má na Trinidade a Tobagu uskutočniť verejná diskusia o tom, či by sa mali zlikvidovať aj niektoré sporné sochy, nápisy a pamätníky. Avizovaná zmena je súčasťou celosvetového hnutia, ktorého cieľom je zbaviť sa symbolov koloniálnej éry poznačenej násilím.



Kolumbus prišiel na Trinidad v roku 1498 počas svojej tretej plavby do Ameriky. Súostrovie sa následne stalo kolóniou španielskeho impéria, neskôr prešlo pod správu Británie.