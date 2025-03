Trio KAJ bude reprezentovať Švédsko na Eurovízii s piesňou o saune

Kodaň 9. marca (TASR) - Fínska komediálna skupina KAJ bude reprezentovať v tomto roku Švédsko na Eurovision Song Contest (ESC) vo švajčiarskom Bazileji 17. mája. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



KAJ vyhrala švédsku kvalifikačnú súťaž v sobotu večer s pesničkou "Bara Bada Bastu" (Poďme len saunovať). Členovia skupiny patria ku švédskej menšine vo Fínsku a chytľavá melódia ich piesne je prelínaním ľudových a elektronických prvkov.



Nie je to prvýkrát, čo Švédsko na Eurovízii budú reprezentovať hudobníci z inej krajiny. Minulý rok to boli nórske dvojičky Marcus a Martinus.



Minulý rok sa súťaž konala v švédskom Malmö, pretože speváčka Loreen súťaž v roku 2023 vyhrala so skladbou Tetovanie (Tattoo). Loreen súťaž vyhrala aj v roku 2012 v Baku so skladbou Eufória (Euphoria). Švédsko doteraz vyhralo Eurovíziu sedemkrát a v tomto smere sa mu vyrovná iba Írsko s rovnakým počtom víťazstiev.



Za najikonickejší moment súťaže z hľadiska Švédska sa považuje rok 1974, keď so skladbou Waterloo v anglickom Brightone vyhrala skupina ABBA. Súťaž sa v tom čase volala Eurovision Grand Prix a víťazstvo skupine prinieslo svetovú slávu.