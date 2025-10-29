< sekcia Zahraničie
Trnava pripravuje projekty s cieľom zvyšovania parkovacích kapacít
Autor TASR
Trnava 29. októbra (TASR) - Mesto Trnava pripravuje viaceré projekty, ktorých cieľom je zvyšovanie parkovacích kapacít. Ide napríklad o rozšírenie záchytného parkoviska na Rybníkovej ulici, vybudovanie parkoviska v bývalom areáli súkromnej strednej školy na Ulici Ferka Urbánka či spracovanie projektovej dokumentácie pre záchytné parkovisko na Veternej ulici. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie mesta Trnava.
Vybudovanie parkoviska v bývalom areáli súkromnej strednej školy je podľa viceprimátora Marcela Krajča dôležité aj v súvislosti s investičným zámerom výstavby Terminálu integrovanej dopravy, ktorý je aktuálne v projektovej fáze. Nosnou ideou tohto investičného zámeru je výmena polohy autobusovej stanice s polohou súčasného parkoviska osobných automobilov pred železničnou stanicou.
„Určite počas realizácie tohto projektu bude dochádzať k dopravným obmedzeniam a práve toto parkovisko na ulici Ferka Urbánka nám dočasne veľmi dobre poslúži, aby sme tieto kapacitné problémy dokázali zvládať,“ podotkol.
Vybudovaniu parkoviska na Ulici Ferka Urbánka bude predchádzať kompletné odstránenie budov bývalej školy. V budúcnosti samospráva zamýšľa v tomto areáli výstavbu nájomných bytov. Primátor Trnavy Peter Bročka ozrejmil, že ďalšie záchytné parkovisko na Coburgovej ulici je už zabezpečené kamerovým systémom i osvetlením. Čaká sa na vybudovanie oplotenia.
Rozpočet mesta na rok 2026 počíta aj s vypracovaním projektovej dokumentácie na nové parkoviská v lokalite ulíc T. Tekela a J. Slottu. „V roku 2026 budú finančné prostriedky použité na inžiniersku činnosť a na úhradu zmluvných záväzkov,“ uvádza sa v rozpočte, ktorý v utorok (28. 10.) schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave. Rozpočet počíta tiež s úhradou nákladov na stavebný zámer parkoviska pri cintoríne na Kamennej ceste s kapacitou približne 300 parkovacích miest.
