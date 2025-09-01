< sekcia Zahraničie
Trnavský kraj prerozdelí v rámci participatívneho rozpočtu 150.000 eur
Počas troch online videohovorov 16. až 18. septembra záujemcom o dotáciu predstavia podrobnosti o participatívnom rozpočte.
Autor TASR
Trnava 1. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoril výzvu na predkladanie návrhov projektov s cieľom získať finančnú dotáciu z participatívneho rozpočtu. Projekty zamerané na rozvoj komunít, zlepšenie verejných priestorov či podporu inklúzie a udržateľných riešení môžu predkladať obyvatelia kraja, občianske združenia aj neziskové organizácie. Podpora pre jeden projekt je od 1000 do 5000 eur. Na realizáciu projektov je vyčlenených 150.000 eur. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
„Participatívny rozpočet je jedným z užitočných nástrojov, prostredníctvom ktorého dávame obyvateľom Trnavského kraja možnosť priamo rozhodovať o využití verejných financií. Ľudia najlepšie poznajú potreby svojej komunity a vedia priniesť riešenia, ktoré by inak možno nevznikli,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Návrhy je možné predkladať elektronicky prostredníctvom formulára na webovej stránke www.tvorimekraj.sk do 26. septembra 2025.
Počas troch online videohovorov 16. až 18. septembra záujemcom o dotáciu predstavia podrobnosti o participatívnom rozpočte. Nasledovať bude séria pracovných stretnutí v siedmich mestách, ktorých cieľom je ponúknuť žiadateľom pomoc pri definovaní svojho zámeru, respektíve pri písaní záväzných žiadostí o dotáciu.
„Nová výzva je otvorená širokému spektru aktivít - od revitalizácie verejných priestranstiev, cez voľnočasové a kultúrne aktivity, až po riešenia zamerané na adaptáciu na klimatickú zmenu,“ doplnil koordinátor krajského participatívneho rozpočtu Jakub Sejna.
Hodnotenie projektov sa skladá z troch častí. Prvou je posúdenie deliberatívnym fórom, druhou hlasovanie verejnosti, ktoré sa uskutoční na prelome rokov. Novinkou tohto ročníka je zmena v tretej časti hlasovania. Po novom bude mať 20-percentnú váhu predchádzajúca finančná podpora v rámci uplynulých troch ročníkov, pričom zvýhodnení budú noví, respektíve doteraz neúspešní žiadatelia.
