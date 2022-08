Troch fínskych novinárov súdia pre zverejnenie utajovaných informácií

Helsinki 26. augusta (TASR) - Traja novinári z najväčšieho fínskeho denníka, ktorí sú obvinení zo zverejnenia utajovaných spravodajských informácií týkajúcich sa oblasti obrany, boli vo štvrtok postavení pred okresný súd v hlavnom meste Helsinki. Prokuratúra žiada v prípade preukázania viny najmenej 18-mesačné podmienečné tresty. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ide o bezprecedentný procese, nakoľko Fínsko je známe vysokou úrovňou slobody tlače. Prokuratúra tvrdí, že žurnalisti najvplyvnejšieho fínskeho denníka Helsingin Sanomat v správe s názvom "Najtajnejšie miesto Fínska" zverejnenej v roku 2017 prezradili tajné informácie o obrane štátu.



Text totiž odhalil približnú lokalitu a úlohy spravodajskej jednotky obranných síl v čase, keď parlament diskutoval o otázke, či by mal rozšíriť svoje právomoci čo sa týka monitorovania súkromných údajov v digitálnych sieťach, približuje Reuters. Podľa prokuratúry zmienený článok obsahoval škodlivé informácie, ktorých zverejnenie bolo v rozpore so zákonom.



Šéfredaktor uvedeného periodika Kaius Niemi, ktorý bol v tomto prípade zbavený obvinení pre nedostatok dôkazov, tvrdí, že trojica novinárov zákon neporušila. Zdôvodnil to slovami, že všetky informácie použité v článku bolo možné nájsť na internete či v publikáciách ešte pred zverejnením predmetného textu. "Verejné informácie nemôžu byť utajované," konštatoval.



Trojica novinárov vinu odmieta.



Reuters pripomína, že Fínsko sa v rebríčku organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) roky pohybovalo medzi krajinami s najväčšou slobodou tlače na svete. Tento rok sa však prepadlo na piate miesto, a to čiastočne aj z dôvodu aktuálneho procesu voči novinárom.



Predsedníčka fínskeho zväzu novinárov Hanne Ahová poznamenala, že ide prvý súdny proces svojho druhu. "Je absolútne nezvyčajné, že by fínski novinári boli obviňovaní z vlastizrady," uviedla.