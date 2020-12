Hongkong 2. decembra (TASR) - Troch hongkonských prodemokratických aktivistov odsúdili v stredu na tresty odňatia slobody za to, že počas minuloročných protivládnych protestov viedli nezákonné zhromaždenie pred hlavným sídlom hongkonskej polície. Informovala o tom agentúra AFP.



Medzi odsúdenými je i Joshua Wong, ktorý je kľúčovou postavou protivládnych protestov. Súd mu udelil trest odňatia slobody v dĺžke 13,5 mesiaca. Ivan Lam a Agnes Chowová boli odsúdení na desať a sedem mesiacov väzenia.



Troch aktivistov vzali do väzby 23. novembra po tom, ako sa priznali k nabádaniu na nelegálne zhromažďovanie počas vlaňajšej vlny protivládnych protestov.



Obžalovaní podľa sudkyne demonštrantov vyzývali, aby začali obliehať policajné veliteľstvo a skandovali heslá, ktoré oslabujú policajné zložky.



Wong a Lam už v minulosti boli uväznení za obvinenia súvisiace i ich aktivitami, píše agentúra AP.



Masové protivládne protesty sa v Hongkongu, ktorých účastníci protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, pravidelne konali od júna 2019. Trvali zhruba sedem mesiacov a zúčastnili sa na nich milióny ľudí.



Ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a po zavedení nového bezpečnostného zákona, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.