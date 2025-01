Troch Nemcov obvinila prokuratúra zo špionáže pre Čínu

Karlsruhe 9. januára (TASR) — Nemecká Spolková prokuratúra obvinila v decembri 2024 troch občanov Nemecka zo špionáže pre Čínu. Podľa nej existuje dostatok dôkazov, že Ministerstvu štátnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky (MSS), ktoré plní funkcie rozviedky aj kontrarozviedky, odovzdávali informácie o vojenskej technike. O tom, či a kedy sa uskutoční proces, rozhodne senát vrchného krajinského súdu v Düsseldorfe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na štvrtkovú tlačovú správu prokuratúry so sídlom v Karlsruhe.



Úradníci Spolkového kriminálneho úradu (BKA) zatkli týchto troch podozrivých v Düsseldorfe a Bad Homburgu už v apríli minulého roka. Prehľadali tiež ich bydliská a pracoviská. V tom čase rokovali o výskumných projektoch, ktoré by mohli byť užitočné pre rozšírenie údernej sily čínskeho námorníctva.



Hlavný podozrivý je podľa Spolkovej prokuratúry vo väzbe. Od roku 2017 bol v kontakte so zamestnancom MSS v Číne. S pomocou firmy, ktorú vlastnili jeho dvaja predpokladaní komplici – manželský pár – získal na pokyn MSS informácie o inovatívnych technológiách, ktoré by sa dali použiť na vojenské účely. Prostredníctvom svojej firmy manželia nadviazali kontakty s ďalšími spoločnosťami a vedeckými inštitúciami.



"V období od februára 2017 do apríla 2024 opakovane zhromažďovali informácie, ktoré by mohli byť užitočné najmä pre rozšírenie údernej sily čínskeho námorníctva," uviedla vo vyhlásení Spolková prokuratúra. Išlo o údaje o lodných motoroch, sonarových systémoch, systémoch ochrany lietadiel, pohonných systémoch pre obrnené vozidlá a bezpilotných lietadlách, ktoré možno použiť na vojenské účely.



Obvinení tiež údajne kúpili v Nemecku tri špeciálne lasery a bez povolenia ich vyviezli do Číny, čím porušili zákon o zahraničnom obchode. Lasery si objednalo MSS, ktoré za ne aj zaplatilo.



Podľa Spolkovej prokuratúry boli obaja manželia prepustení v októbri po pozastavení platnosti ich zatýkacích rozkazov.