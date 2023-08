Troch policajtov obvinili v súvislosti so smrťou muža v Marseille

Marseille 10. augusta (TASR) - Troch francúzskych policajtov obvinili vo štvrtok v súvislosti so smrťou 27-ročného muža v prístavnom meste v Marseille, ku ktorej došlo v júli počas celoštátnych nepokojov po schválení dôchodkovej reformy. Oznámila to tamojšia prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Trojica je obvinená z "ozbrojeného násilia, ktoré neúmyselne zapríčinilo úmrtie", uviedla prokuratúra. Zakázaný má kontakt so žalobcami aj účasť v akomkoľvek policajnom kontingente, ktorý bol nasadený na podujatia veľkého rozsahu či potlačenie protestov.



K incidentu došlo v noci na 2. júla počas nepokojov v centre Marseille. Mladík Mohamed Bendriss spadol z motocykla, stratil vedomie a zakrátko zomrel. Pitva ukázala, že mal na hrudi stopy, ktoré zodpovedajú zásahu gumovým projektilom, aké používa francúzska polícia. Ide o dosiaľ jediné známe úmrtie súvisiace s predmetnými nepokojmi. Bendriss bol ženatý a mal jedno dieťa, pričom jeho vdova momentálne čaká ich druhého spoločného potomka.



Záchranári, ktorí boli k mužovi privolaní, vyslovili ešte v júli predpoklad, že mu náhle prišlo zle. Dodali, že v okolí nedošlo k žiadnym potýčkam výtržníkov s políciou. Prokurátorka Dominique Laurensová však vtedy uviedla, že v oblasti prebiehali výtržnosti aj rabovanie. Zároveň oznámila aj začatie vyšetrovania tohto úmrtia, pri ktorom podľa jej slov bola použitá zbraň.



Prokuratúra teraz pripustila možnosť, že Bendriss mohol byť zapojený do rabovania predajne obuvi. Existujú náznaky, že ho polícia mohla po krádeži prenasledovať, pričom ho možno zasiahol jeden z projektilov, no v jazde na motocykli však ešte chvíľu pokračoval. Až následne utrpel zástavu srdca a zomrel.



Celkovo bolo v súvislosti s prípadom zadržaných v utorok až päť policajtov, členov elitnej jednotky, dvoch z nich však krátko na to prepustili. Ako svedkovia vypovedajú v prípade aj viacerí civilisti a policajti.



Protesty a násilnosti vypukli v celom Francúzsku po tom, ako policajt 27. júna pri kontrole vozidla na parížskom predmestí Nanterre zastrelil 17-ročného mladíka alžírskeho pôvodu Nahela M. Táto udalosť znovu oživila rasové napätie v krajine, ako aj dlhoročnú kritiku prístupu francúzskej polície k príslušníkom menšín. Polícia počas nepokojov zadržala stovky ľudí.