Troch reformistov v Iráne prepustili z väzby na kauciu
Podľa iránskej tlačovej agentúry Fars sa o prepustenie spomenutých troch politikov z väzby zasadzoval samotný Pezeškiján.
Autor TASR
Teherán 14. februára (TASR) - Po nedávnej vlne zatýkania v Iráne prepustili na kauciu najmenej troch prominentných iránskych reformistov, uviedla v sobotu iránska štátna tlačová agentúra IRNA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
IRNA píše, že Azár Mansúrí, Ebráhím Asgharzáde a Džavád Emám boli prepustení po niekoľkých dňoch zadržiavania v súvislosti s kritickými vyjadreniami o nedávnych masových protestoch, ktoré začiatkom januára zachvátili islamskú republiku.
Iránski reformisti, medzi ktorých patrí aj prezident Masúd Pezeškiján, presadzujú zmeny v politickom systéme krajiny. Podľa iránskej tlačovej agentúry Fars sa o prepustenie spomenutých troch politikov z väzby zasadzoval samotný Pezeškiján.
Iránu už roky chýba politická sila, ktorú by protestné hnutie všeobecne uznávalo ako dôveryhodnú opozíciu, konštatuje agentúra DPA. Demonštranti považujú reformistov za súčasť islamského systému vlády, ktorý pravdepodobne neprinesie zásadnú politickú zmenu.
Teherán vo štvrtok publikoval vyjadrenie Pezeškijána, ktorý bez ďalších podrobnosti vyhlásil, že vláda poverila tímy, aby vyšetrovali „príčiny“ nepokojov.
Protesty vypukli 28. decembra najskôr pre prudké oslabenie iránskej meny a rastúce ceny energií. Postupne prerástli do masových protestov proti iránskemu teokratickému režimu. Podľa údajov vlády si vyžiadali viac než 3000 mŕtvych.
Iránske úrady tvrdia, že drvivá väčšina obetí boli príslušníci bezpečnostných zložiek alebo náhodní okoloidúci, ktorí sa stali obeťou „teroristov“ pracujúcich pre Izrael a Spojené štáty. Ľudskoprávne organizácie so sídlom mimo Iránu však obviňujú štátne sily z útokov na demonštrantov a tvrdia, že počas eskalácie protestov zahynulo najmenej 7000 ľudí.
