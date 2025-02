Troch tínedžerov zadržali pre zneužívanie ChatGPT na podvodné zmluvy

Tokio 27. februára (TASR) - Japonská polícia zadržala troch tínedžerov, ktorí údajne používali nástroj na automatizovanú komunikáciu ChatGPT na vytváranie podvodných zmlúv na mobilné telefóny a na získanie nelegálneho prístupu do sietí operátorov. Uviedli to vo štvrtok miestne úrady a médiá, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Traja maloletí vo veku 14 až 16 rokov údajne vytvorili pomocou ChatGPT program na vytváranie falošných zmlúv a nabúranie sa do telefónnej siete Rakuten Mobile, informovali japonské médiá.



Tínedžeri tiež nelegálne nakupovali informácie o kreditných kartách, občianskych preukazoch a heslách ľudí na internete, ktoré potom s pomocou programu ChatGPT použili na vytvorenie falošných zmlúv, dodali tamojšie médiá.



Hovorca japonskej polície pre AFP uviedol, že dvoch mladistvých zadržali v utorok pre podozrenie z "porušenia zákona o zákaze neoprávneného prístupu" a počítačového podvodu.



Študenti údajne predali najmenej 2500 nelegálnych zmlúv v hodnote asi 7,5 milióna jenov (približne 44.800 eur) v kryptomenách, informovala japonská tlačová agentúra Kjódó s odvolaním na svoje zdroje.



Ďalšie japonské médiá uviedli, že tínedžeri kúpili údaje z viac ako 3,3 miliardy identít a hesiel od osoby, s ktorou sa zoznámili na platforme Telegram.



Firma Rakuten, materská spoločnosť Rakuten Mobile, v oficiálnom vyhlásení varovala zákazníkov pred takýmito podvodmi. "Plne spolupracujeme s políciou pri vyšetrovaní tejto záležitosti a pozastavili sme používanie nelegálnych telefónnych zmlúv a zaviedli sme obnovu hesiel," dodala firma vo vyhlásení.