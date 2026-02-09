Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Troch unesených zamestnancov banskej firmy v Mexiku našli mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

Autor TASR
Montreal 9. februára (TASR) - Troch z desiatich zamestnancov kanadskej banskej spoločnosti, ktorých pred dvoma týždňami uniesli v násilím sužovanom mexickom štáte Sinaloa, našli mŕtvych. Oznámila to v pondelok Mexická banská komora. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Traja baníci boli podľa vyhlásenia komory, ktorá združuje banských odborárov a spoločnosti, nájdení mŕtvi a identifikovaní úradmi a ich spolupracovníkmi.

Minulý týždeň mexická vláda zintenzívnila pátranie po desiatich baníkoch, ktorých 23. januára uniesli neznámi násilníci. Do operácie zapojila vyše 1000 policajtov, tri vrtuľníky a dve lietadlá.

Spoločnosť Vizsla Silver so sídlom vo Vancouveri vo vyhlásení uviedla, že „bola informovaná viacerými rodinami, že ich príbuzní, naši kolegovia, ktorí boli unesení z projektového staveniska spoločnosti v meste Concordia v Mexiku, boli nájdení mŕtvi“.

Mexický generálny prokurátor v piatok uviedol, že orgány objavili telo, ktoré by mohlo patriť jednému z baníkov, a v súčasnosti vykonávajú testy na jeho identifikáciu.

V rámci pátracej akcie v Mexiku zadržali štyri osoby. Orgány neuviedli štátnu príslušnosť unesených osôb.
