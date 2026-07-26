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Trojčlenná posádka lode Sojuz MS28 sa z ISS úspešne vrátila na Zem
Trojica navrátencov strávila na ISS 241 dní. Pre Williamsa a Mikajeva šlo o prvú vesmírnu misiu, pre Kud-Sverčkova o druhú.
Autor TASR
Žezkazgan 26. júla (TASR) - Americký astronaut Christopher Williams a ruskí kozmonauti Sergej Kud-Sverčkov a Sergej Mikajev v nedeľu po ôsmich mesiacoch na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) bezpečne pristáli v kazašskej stepi. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.
Kozmická loď Sojuz MS28 pristála o 13.27 h moskovského času (12.27 h SELČ) neďaleko kazašského mesta Žezkazgan, oznámila ruská vesmírna agentúra Roskosmos. Trojica navrátencov strávila na ISS 241 dní. Pre Williamsa a Mikajeva šlo o prvú vesmírnu misiu, pre Kud-Sverčkova o druhú.
Všetci traja členovia posádky odletia z miesta pristátia v kazašskej stepi vrtuľníkom do mesta Karaganda, odkiaľ Williams na palube lietadla NASA odcestuje do Houstonu a Kud-Sverčkov a Mikajev do Moskvy.
Z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane odštartovala 14. júla k ISS ruská nosná raketa Sojuz-2.1a s kozmickou loďou Sojuz MS-29. Na jej palube boli ruskí kozmonauti Piotr Dubrov a Anna Kikinová a americký astronaut Anil Menon.
Štart rakety si priamo na mieste pozreli aj šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Bakanov a riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman. Išlo o prvú návštevu šéfa NASA na Bajkonure po ôsmich rokoch.
ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, USA a ďalšie západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. Isaacman sa poďakoval Roskosmosu za úsilie vynaložené pri príprave misie a uviedol, že „komplexná práca vykonaná v priebehu uplynulých mesiacov odzrkadľuje profesionalitu a oddanosť všetkých zúčastnených“.
Astronaut Menon do vesmíru letel prvýkrát, pričom pre kozmonautov Dubrova a Kikinovú šlo o druhý let. Na ISS sa pridali k astronautom NASA Jessice Meirovej a Jackovi Hathawayovi, ako aj astronautke Európskej vesmírnej agentúry Sophie Adenotovej a ruskému kozmonautovi Andrejovi Feďajevovi.
Kozmická loď Sojuz MS28 pristála o 13.27 h moskovského času (12.27 h SELČ) neďaleko kazašského mesta Žezkazgan, oznámila ruská vesmírna agentúra Roskosmos. Trojica navrátencov strávila na ISS 241 dní. Pre Williamsa a Mikajeva šlo o prvú vesmírnu misiu, pre Kud-Sverčkova o druhú.
Všetci traja členovia posádky odletia z miesta pristátia v kazašskej stepi vrtuľníkom do mesta Karaganda, odkiaľ Williams na palube lietadla NASA odcestuje do Houstonu a Kud-Sverčkov a Mikajev do Moskvy.
Z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane odštartovala 14. júla k ISS ruská nosná raketa Sojuz-2.1a s kozmickou loďou Sojuz MS-29. Na jej palube boli ruskí kozmonauti Piotr Dubrov a Anna Kikinová a americký astronaut Anil Menon.
Štart rakety si priamo na mieste pozreli aj šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Bakanov a riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman. Išlo o prvú návštevu šéfa NASA na Bajkonure po ôsmich rokoch.
ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, USA a ďalšie západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. Isaacman sa poďakoval Roskosmosu za úsilie vynaložené pri príprave misie a uviedol, že „komplexná práca vykonaná v priebehu uplynulých mesiacov odzrkadľuje profesionalitu a oddanosť všetkých zúčastnených“.
Astronaut Menon do vesmíru letel prvýkrát, pričom pre kozmonautov Dubrova a Kikinovú šlo o druhý let. Na ISS sa pridali k astronautom NASA Jessice Meirovej a Jackovi Hathawayovi, ako aj astronautke Európskej vesmírnej agentúry Sophie Adenotovej a ruskému kozmonautovi Andrejovi Feďajevovi.