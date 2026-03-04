Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trojdenná rozlúčka s vodcom Chameneím sa začne v stredu večer

Muž nesúci potraviny prechádza okolo fotografie zosnulého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorá visí na čiernej plachte po boku mešity v Teheráne v Iráne, utorok 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Posledná rozlúčka bude v teheránskej Mešite imáma Chomejního, napísala štátna agentúra Tasním.

Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Posledná rozlúčka s najvyšším iránskym vodcom Alím Chameneím sa začne v stredu večer v teheránskej Mešite imáma Chomejního, napísala štátna agentúra Tasním. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Rozlúčka so zabitým iránskym vodcom sa začne o 22.00 h miestneho času (19.30 h SEČ) a potrvá tri dni. O pohrebe budú štátne médiá informovať po jeho skončení.

Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a bol zabitý pri izraelskom leteckom údere ráno 28. februára, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.
