Zahraničie
Trojdenná rozlúčka s vodcom Chameneím sa začne v stredu večer
Posledná rozlúčka bude v teheránskej Mešite imáma Chomejního, napísala štátna agentúra Tasním.
Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Posledná rozlúčka s najvyšším iránskym vodcom Alím Chameneím sa začne v stredu večer v teheránskej Mešite imáma Chomejního, napísala štátna agentúra Tasním. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rozlúčka so zabitým iránskym vodcom sa začne o 22.00 h miestneho času (19.30 h SEČ) a potrvá tri dni. O pohrebe budú štátne médiá informovať po jeho skončení.
Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a bol zabitý pri izraelskom leteckom údere ráno 28. februára, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.
