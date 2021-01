Trojica eurokomisárov musela ísť po návrate z Portugalska do karantény

Brusel 18. januára (TASR) - Podpredsedovia Európskej komisie (EK) Valdis Dombrovskis a Margrethe Vestagerová, ako aj eurokomisárka Elisa Ferreirová sú od nedele v preventívnej karanténe po tom, ako sa v piatok v Lisabone stretli s portugalským ministrom financií Joaom Leaom. Ten deň po ich stretnutí oznámil, že bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19.



Informáciu v pondelok potvrdila Európska komisia.



K stretnutiu s portugalským ministrom došlo v rámci návštevy deväťčlennej delegácie eurokomisie v Lisabone, ku ktorej patrila aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, pri príležitosti oficiálneho spustenia portugalského predsedníctva v Rade EÚ.



Komisia spresnila, že žiaden iný člen kolégia komisárov, ktorý sa zúčastnil na jednodňovom pracovnom výjazde, nemusí isť do preventívnej karantény, lebo neboli v kontakte s ministrom Leaom.



"Boli prijaté všetky možné preventívne opatrenia. Vzhľadom na počet a dôležitosť pracovnej agendy, ktorú bude musieť portugalské predsedníctvo viesť, sa fyzické stretnutie považovalo za vhodné," vysvetlil hovorca eurokomisie.



V delegácii exekutívy EÚ bol aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ten však v kontakte s ministrom financií nebol, nemusel ísť do preventívnej karantény a v pondelok zastupoval eurokomisiu na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Pre TASR to potvrdili zdroje z jeho kabinetu.



Trojica eurokomisárov, ktorí musia byť v karanténe, rešpektuje pravidlá platné pre Belgicko a po siedmich dňoch v domácej izolácii musí podstúpiť nový test.



Spravodajca TASR Jaromír Novak