O Johnsonov post lídra strany sa bude uchádzať trojica konzervatívcov

Na snímke zo 7. júla 2022 Suella Bravermanová, generálna prokurátorka, prichádza na zasadnutie kabinetu na Downing Street v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 8. júla (TASR) - Britský minister dopravy Grant Shapps, generálna prokurátorka Suella Bravermanová a poslanec parlamentu Tom Tugendhat oznámili, že sa budú uchádzať o post predsedu Konzervatívnej strany s cieľom nahradiť odchádzajúceho lídra konzervatívcov a úradujúceho premiéra Borisa Johnsona. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AP a webovej stránky denníka The Guardian.Bravermanová, ktorá je generálnou prokurátorkou od roku 2020, svoju kandidatúru verejne oznámila ako prvá, píše AP. V stredu v televízii povedala, že sa chce uchádzať o post premiérky, pretože ona sama a jej rodina, ktorá prišli do Británie ako migranti, to tejto krajine dlhujú.Grant Shapps sa zapojil do súboja o post lídra konzervatívcov s podporou štátneho tajomníka na ministerstve dopravy Roberta Courtsa, píše The Guardian s odvolaním sa na stanicu BBC. Shapps je poslancom britského parlamentu od roku 2005 a v roku 2019 sa stal ministrom dopravy.Tugendhat je poslancom britského parlamentu od roku 2015. Členom vlády však ešte nebol, píše The Guardian.uviedol Tugendhat v britskom denníku Daily Telegraph. Pripomenul, že v minulosti slúžil v armáde, v súčasnosti je poslancom britského parlamentu, a vyjadril presvedčenie, že sa mu podarí stať sa aj premiérom.Johnson vo štvrtok uviedol, že vo funkcii premiéra plánuje zotrvať, až kým nebude zvolený nový líder Konzervatívnej strany. Časový harmonogram výberu nového lídra konzervatívcov má byť podľa Johnsona oznámený v priebehu budúceho týždňa. Viacerí členovia tejto strany však žiadajú okamžitý odchod premiéra z úradu.