Trojica mužov zachránila medvedíka čistotného dusiaceho sa syrom

Detroit 26. júna (TASR) – Trojica mužov zo severu USA počas záhradnej opekačky zachránila život medvedíkovi čistotnému, ktorý sa dusil kusom syra. TASR informuje na základe správy servera UPI.



Kuriózny prípad sa odohral v noci na pondelok v meste Burton ležiacom približne 90 kilometrov severozápadne od Detroitu v americkom štáte Michigan. Trojica mužov posedávala okolo ohniska na záhrade jedného z nich, keď sa pri nich objavil medvedík čistotný.



"Keď sa pri nás objavil, spočiatku bol plachý a hrbil sa, akoby sa chystal zaútočiť. Držali sme si odstup, no po chvíli si na nás zvykol a len sa tak potuloval po záhrade," vyhlásil pre televíznu stanicu WJRT-TV jeden z trojice mužov Bill Boski.



"Prehrabal nám odpadky. Vyzeralo to, že má kusisko syra, ktorý žral a začal sa ním dusiť," dodáva druhý člen trojice Tyler Whalen. "Potom sa tak zvláštne postavil na zadné a videl som už len Billyho, ako ho búcha po chrbte," dodal.



Tretí člen trojice, John Ptaszenski, celú udalosť natočil mobilným telefónom. Na záberoch vidno, ako Boski búcha medvedíka čistotného po chrbte, zatiaľ čo ho Whalen usmerňuje, aby ho pobúchal nižšie. Boskiho snaha po chvíli slávila úspech, zaseknutý kus syra sa podarilo uvoľniť a medvedíka čistotného zachrániť.



"Som rád, že to vyšlo. Drobec bol v riadnej kaši, mohlo sa to skončiť veľmi zle, ale nakoniec to dobre dopadlo. Veľmi to na mňa zapôsobilo," neskrýval nadšenie Whalen.