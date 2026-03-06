< sekcia Zahraničie
Trojica Srbov sa priznala k vine za nenávistné činy vo Francúzsku
Táto trojica patrila do skupiny 11 mužov zadržaných v septembri 2025, ktorí boli tiež obvinení z poškodzovania židovských pamiatok.
Autor TASR
Belehrad 6. marca (TASR) - Súd v Srbsku uznal v piatok troch Srbov za vinných zo špionáže, rasovej diskriminácie a účasti na zločineckom spolčovaní. Ich prípad súvisel s vlnou nenávistných činov v Nemecku a Francúzsku vrátane umiestňovania prasacích hláv v blízkosti parížskych mešít.
Ako informovala agentúra AFP, súd v meste Smederevo neďaleko Belehradu odsúdil trojicu obžalovaných na trest domáceho väzenia v trvaní šesť, 12 a 18 mesiacov. Trest bol vynesený po tom, ako s prokuratúrou uzavreli dohodu o vine a treste. V prípade dvoch odsúdených je rozsudok už právoplatný. Tretí obžalovaný má právo na odvolanie.
Táto trojica patrila do skupiny 11 mužov zadržaných v septembri 2025, ktorí boli tiež obvinení z poškodzovania židovských pamiatok v rámci údajného sprisahania zameraného na podnecovanie nenávisti a boli vycvičení podľa „pokynov zahraničnej spravodajskej služby“, uviedlo srbské ministerstvo vnútra.
Súdne vyšetrovanie ôsmich spoluobvinených stále pokračuje, uviedol súd vo vyhlásení pre AFP.
Okrem toho srbskí vyšetrovatelia uviedli, že hľadajú aj cudzinca, ktorý je podozrivý z účasti na výcviku skupiny diverzantov. Úrady neuviedli, z ktorej krajiny cudzinec pochádza.
Srbské ministerstvo zároveň uviedlo, že členovia tejto skupiny mali spáchať podobné činy aj v Nemecku.
Nález odrezaných hláv prasiat, ktoré sa v islame považujú za nečisté zvieratá, pred mešitami v Paríži a okolitom regióne vyvolal na jeseň 2025 pobúrenie a znepokojenie v súvislosti s nárastom prejavov nenávisti a neznášanlivosti voči moslimom. K tomuto činu došlo po tom, ako bol koncom apríla 2025 v Paríži zelenou farbou posprejovaný pamätník holokaustu, tri synagógy a jedna zo židovských reštaurácií.
Ako informovala agentúra AFP, súd v meste Smederevo neďaleko Belehradu odsúdil trojicu obžalovaných na trest domáceho väzenia v trvaní šesť, 12 a 18 mesiacov. Trest bol vynesený po tom, ako s prokuratúrou uzavreli dohodu o vine a treste. V prípade dvoch odsúdených je rozsudok už právoplatný. Tretí obžalovaný má právo na odvolanie.
Táto trojica patrila do skupiny 11 mužov zadržaných v septembri 2025, ktorí boli tiež obvinení z poškodzovania židovských pamiatok v rámci údajného sprisahania zameraného na podnecovanie nenávisti a boli vycvičení podľa „pokynov zahraničnej spravodajskej služby“, uviedlo srbské ministerstvo vnútra.
Súdne vyšetrovanie ôsmich spoluobvinených stále pokračuje, uviedol súd vo vyhlásení pre AFP.
Okrem toho srbskí vyšetrovatelia uviedli, že hľadajú aj cudzinca, ktorý je podozrivý z účasti na výcviku skupiny diverzantov. Úrady neuviedli, z ktorej krajiny cudzinec pochádza.
Srbské ministerstvo zároveň uviedlo, že členovia tejto skupiny mali spáchať podobné činy aj v Nemecku.
Nález odrezaných hláv prasiat, ktoré sa v islame považujú za nečisté zvieratá, pred mešitami v Paríži a okolitom regióne vyvolal na jeseň 2025 pobúrenie a znepokojenie v súvislosti s nárastom prejavov nenávisti a neznášanlivosti voči moslimom. K tomuto činu došlo po tom, ako bol koncom apríla 2025 v Paríži zelenou farbou posprejovaný pamätník holokaustu, tri synagógy a jedna zo židovských reštaurácií.