< sekcia Zahraničie
Trojica z česko-ukrajinského gangu pôjde za podvody do väzenia
Obžalovaní v odvolaní tvrdili, že trest je príliš prísny.
Autor TASR
Praha 29. júla (TASR) - Traja Česi, ktorí vystupovali ako bankári, pôjdu za podvod na sedem rokov do väzenia. Vrchný súd v Prahe v stredu zamietol ich odvolanie a trest obvodného súdu tak platí. Ich gang z ukrajinského call-centra podvádzal ľudí v ČR a z 20 obžalovaných súdy zatiaľ potrestali šesť ľudí. Na základe správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Obžalovaní v odvolaní tvrdili, že trest je príliš prísny. Poukázali na to, že sa k činu priznali, že neboli organizátormi, ale len „nástrojmi“ vyššie postavených členov gangu. S tým ale vrchný súd nesúhlasil. Rozhodnutie súdu v Hradci Králové bolo podľa neho primerané a trest zohľadnil ich priznanie.
Skupina sa podľa obžaloby vydávala za pracovníkov Českej národnej banky. Ľuďom volali s tým, že ich účet bol napadnutý a aby svoje úspory zachránili, musia ich previesť na takzvaný záchranný účet. Aby zvýšili svoju dôveryhodnosť, falošne používali pravé mená zamestnancov banky, telefónne čísla banky aj Polície ČR. Takýto typ podvodu sa označuje ako spoofing.
Call centrum sídlilo v ukrajinskej Odese. Nových falošných operátorov z ČR prijímala 50-ročná Češka, ktorá zadávala inzeráty na pracovné miesta, školila záujemcov a zaisťovala ich odchod na Ukrajinu. Skupina fungovala v rokoch 2022 až 2024. Za ten čas spôsobila podľa obžaloby škodu za vyše 100 miliónov korún (viac ako štyri milióny eur). Jej činnosť ukončil spoločný zásah českých a ukrajinských policajtov. Súdy zatiaľ právoplatne potrestali tých, ktorí sa k trestnému činu priznali.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Obžalovaní v odvolaní tvrdili, že trest je príliš prísny. Poukázali na to, že sa k činu priznali, že neboli organizátormi, ale len „nástrojmi“ vyššie postavených členov gangu. S tým ale vrchný súd nesúhlasil. Rozhodnutie súdu v Hradci Králové bolo podľa neho primerané a trest zohľadnil ich priznanie.
Skupina sa podľa obžaloby vydávala za pracovníkov Českej národnej banky. Ľuďom volali s tým, že ich účet bol napadnutý a aby svoje úspory zachránili, musia ich previesť na takzvaný záchranný účet. Aby zvýšili svoju dôveryhodnosť, falošne používali pravé mená zamestnancov banky, telefónne čísla banky aj Polície ČR. Takýto typ podvodu sa označuje ako spoofing.
Call centrum sídlilo v ukrajinskej Odese. Nových falošných operátorov z ČR prijímala 50-ročná Češka, ktorá zadávala inzeráty na pracovné miesta, školila záujemcov a zaisťovala ich odchod na Ukrajinu. Skupina fungovala v rokoch 2022 až 2024. Za ten čas spôsobila podľa obžaloby škodu za vyše 100 miliónov korún (viac ako štyri milióny eur). Jej činnosť ukončil spoločný zásah českých a ukrajinských policajtov. Súdy zatiaľ právoplatne potrestali tých, ktorí sa k trestnému činu priznali.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)