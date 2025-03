Trojicu Bulharov usvedčili z rozsiahlej špionáže pre Rusko

Londýn 7. marca (TASR) - Trojicu Bulharov žijúcich v Británii usvedčili v piatok v Londýne z rozsiahlej špionáže pre Rusko, informuje TASR podľa správ stanice BBC a agentúry Reuters.



Proces s Katrin Ivanovovou (33), Vaňou Gaberovovou (30) a Tichomirom Ivančevom (39) sa konal na londýnskom súde Old Bailey od novembra. Trojica bola obvinená z účasti v bulharskej špionážnej skupine, ktorá zhromažďovala informácie užitočné pre nepriateľa, a to sledovaním istých osôb vo viacerých európskych štátoch v období od augusta 2020 do februára 2023. Obvinenia všetci popreli.



Bulhari mali podľa obžaloby riadne zamestnanie a popri ňom v Británii sledovali novinárov. Dostali tiež poverenie ísť sledovať americkú vojenskú základňu v Nemecku, na ktorej absolvovali výcvik ukrajinskí vojaci. Sledovali aj ďalšie osoby, pričom plánovali ich únosy a dokonca aj zabitie. Súd ich usvedčil zo sprisahania za účelom špionáže a Ivanovovú okrem toho aj z držby falošných dokladov totožnosti.



Skupinu riadil ďalší Bulhar, 47-ročný Orlin Rusev, u ktorého polícia objavila množstvo špionážnych zariadení vrátane kamier. Rusev sa k obvineniam zo špionáže už predtým priznal, rovnako ako aj ďalší členovia tejto bulharskej bunky - 43-ročný Biser Džambazov a 34-ročný Ivan Stojanov.



Rusev dostával pokyny od rakúskeho občana Jana Marsaleka, ktorý v minulosti pracoval vo vysokom manažmente finančnej spoločnosti Wirecard. Nemecká polícia ho hľadá pre podozrenie z rozsiahleho finančného podvodu. Marsalek je na úteku, podľa BBC sa pravdepodobne nachádza v Rusku.



Hlavnými cieľmi ním riadenej bulharskej bunky mali byť investigatívni novinári Christo Grozev a Roman Dobrochotov, ktorí sa podieľali na odhaľovaní úlohy Moskvy pri otrávení medzičasom už zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného a tiež bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa.



Viacerí z Bulharov mali medzi sebou partnerské či milenecké vzťahy, Džambazov s Ivanovovou žili spolu ako pár a pracovali v zdravotníctve. Džambazov udržiaval pomer aj s Gaberovovou, ktorá zase v minulosti tvorila pár s Ivančevom, približuje BBC.



Ivanovová aj Gaberovová počas procesu priznali, že sa podieľali na sledovaní. Podľa vlastných slov však nevedeli, že ho vykonávali v prospech Ruska. Ivančev sa takto počas procesu nevyjadril, podobné tvrdenia však vyslovil počas výsluchov po svojom zadržaní, ku ktorému došlo o rok neskôr ako pri zvyšných piatich Bulharoch.