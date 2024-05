Trojicu Slovákov zadržali v spojitosti s viacerými prípadmi vlámania

Viedeň 17. mája (TASR) - Rakúske úrady v noci na štvrtok zadržali trojicu Slovákov, ktorí sú podozriví z vlámania do viacerých obytných domov. Zadržali ich pri čine v obci Wolkersdorf v spolkovej krajine Dolné Rakúsko, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry APA.



Ide 41-ročnú ženu a jej dvoch synov vo veku 18 a 19 rokov, píšu rakúske média. K trestným činom sa nepriznali a previezli ich do väzenského zariadenia v meste Korneuburg.



Jeden z obyvateľov začul zvuky a upozornil políciu. Tá trojicu Slovákov zadržala. Odcudzené predmety mali uložené v batohoch a taškách a na útek mali pripravený elektrický bicykel a kolobežku.



Tieto osoby sú podozrivé z 36 prípadov vlámania do pivničných priestorov štyroch obytných komplexov v obci Wolkersdorf a pokusu o vlámanie do ďalšieho bytu. Výška škôd predbežne nie je známa.