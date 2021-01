Trojicu Slovákov zadržaných na Malte obvinili z únosu krajana

Valletta 31. januára (TASR) - Trojicu mužov zo Slovenska zadržaných na Malte predviedli v sobotu popoludní na tamojší súd a obvinili ich z únosu 30-ročného slovenského občana, ktorého priviazali k stromu a pokúšali sa od neho vymáhať peniaze. Informovali tom na svojom webe noviny Times of Malta.



Peter T. (49), Anton T. (47) a Adam M. (22) odmietli obvinenia z únosu muža, z použitia násilia proti tejto obeti a z ďalších trestných činov.



Trojicu podozrivých, ktorí sú všetci slovenskí občania, chytili po tom, čo sa ich údajnej obeti podarilo ujsť a zavolať pomoc.



Prípad sa začal v stredu večer 27. januára, keď podľa polície trojica mužov pristúpila na ulici v meste Mellieha na severe Malty k 30-ročnému Slovákovi, ktorého prinútili nastúpiť do auta a zviazali mu ruky. Odviezli ho do neďalekej lesnatej oblasti, kde ho údajne priviazali k stromu, vyzliekli ho, vyhrážali sa mu nožom, bili ho a žiadali peniaze.



Polícia dodala, že útočníci následne previezli muža do hotela v meste Sliema, kde ho cez noc držali proti jeho vôli. Utiecť sa mu podarilo ďalší deň popoludní, keď sa ho únoscovia pripravovali premiestniť na iné miesto. Ľudia v neďalekom obchode počuli jeho volanie o pomoc a privolali políciu.



Policajti z jednotky rýchleho nasadenia prišli na miesto a zatkli troch podozrivých.



V sobotňajšom policajtom oznámení sa tiež uvádzalo, že u podozrivých našli veci patriace obeti a vyšetrovatelia identifikovali aj vozidlo použité pri únose.



Sudca Joe Mifsud upozornil obvinených, že nie je prípustné, aby svoje spory v inej krajine prenášali na Maltu.



Trestné stíhanie vedú policajní komisári Ryan Mario Vella a Jessica Bezzinová, dodal portál Times of Malta.