Trojročné dievča v Texase nechtiac zastrelilo svoju staršiu sestru

Washington 13. marca (TASR) - Neďaleko mesta Houston v americkom štáte Texas trojročné dievča neúmyselne smrteľne postrelilo štvorročnú sestru. Podľa polície sa nešťastie stalo aj napriek prítomnosti piatich dospelých v dome vrátane rodičov. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AFP.



"Trojročné dieťa získalo prístup k nabitej poloautomatickej pištoli," povedal šerif okresu Harris County Ed Gonzalez. Tragická streľba sa odohrala v nedeľu neskoro večer.



Keď zaznel výstrel, členovia rodiny vbehli do spálne, kde na podlahe našli štvorročné dievčatko, ktoré už "nereagovalo". Podľa Gonzaleza k streľbe zjavne došlo neúmyselne.



"Vyzerá to ako ďalší tragický príbeh dieťaťa, ktoré malo prístup k strelnej zbrani a zranilo niekoho ďalšieho," povedal šerif.



Podľa inštitútu Pew Research Center v Spojených štátoch vlastní strelné zbrane približne 40 percent domácností, pričom vo väčšine z nich žijú aj deti. Zbrane bezpečne skladuje menej ako polovica domácností, vyplýva z údajov Fakulty verejného zdravia na Univerzite Johnsa Hopkinsa. Vlani v dôsledku streľby v USA zomrelo viac ako 44.000 ľudí.



V roku 2022 došlo v USA k takmer 1700 streľbám, pri ktorých boli zabité deti do 18 rokov. Medzi nimi bolo aj 314 detí mladších ako 11 rokov, uvádza nezisková skupina Gun Violence Archive.