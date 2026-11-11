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Trojstranné rokovania Ruska, Ukrajiny a USA v Abú Zabí sa skončili
Utorkové rokovania trvali podľa agentúry TASS štyri a pol hodiny so 40-minútovou prestávkou.
Autor TASR
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Abú Zabí 11. novembra (TASR) - Trojstranné rokovania medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi v Abú Zabí sa skončili. Druhý deň rozhovorov trval menej ako dve hodiny. Informovali o tom v stredu agentúry AFP, TASS a RIA Novosti, píše TASR.
Ruskú delegáciu viedol poradca prezidenta Vladimir Medinskij, ukrajinskú šéf Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) Rustem Umerov a Američanov zastupovali vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Po rokovaní sa očakávajú vyhlásenia pre tlač.
Utorkové rokovania trvali podľa agentúry TASS štyri a pol hodiny so 40-minútovou prestávkou. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ich označil za veľmi produktívne a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj za konštruktívne a vecné.
Ruskú delegáciu viedol poradca prezidenta Vladimir Medinskij, ukrajinskú šéf Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) Rustem Umerov a Američanov zastupovali vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Po rokovaní sa očakávajú vyhlásenia pre tlač.
Utorkové rokovania trvali podľa agentúry TASS štyri a pol hodiny so 40-minútovou prestávkou. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ich označil za veľmi produktívne a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj za konštruktívne a vecné.