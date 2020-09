Tropická búrka Beta by mala do utorka zasiahnúť texaské pobrežie

Washington 20. septembra (TASR) - Tropická búrka Beta, ktorá sa v súčasnosti nachádza nad Mexickým zálivom južne od pobrežia amerických štátov Texas a Lousiana, by mala v noci na utorok doraziť do Texasu. Stane sa tak v roku 2020 už deviatou pomenovanou búrkou, čo zasiahne pevninu USA. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Búrka, ktorú sprevádza vietor s rýchlosťou 95 kilometrov za hodinu, sa pohybuje na sever obzvlášť pomaly, len štyri kilometre za hodinu.



Americké úrady neočakávajú, že by Beta zosilnela na hurikán, avšak vydali varovania pred záplavami, pričom okres Galveston v Texase odporúča evakuáciu.



Mestom Lake Charles v Louisiane sa pred tromi týždňami prehnal hurikán Laura, následkom ktorého tisíce ľudí doteraz nemajú elektrinu. Existujú obavy, že búrka Beta, ktorá má priniesť viac ako 50 centimetrov zrážok, oblasť znova zaplaví.



Meteorológovia museli iba druhýkrát za ostatných 70 rokov využiť na pomenovanie búrky grécku alfabetu po tom, čo im následkom rušnej búrkovej sezóny došli tradičné názvy.