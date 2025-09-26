< sekcia Zahraničie
Tropická búrka Bualoi si vyžiadala najmenej štyri obete
Filipíny doposiaľ evakuovali asi 400. 000 obyvateľov, ktorých ohrozujú zosuvy pôdy a povodne.
Autor TASR
Manila 26. septembra (TASR) - Filipíny v piatok potvrdili najmenej štyri úmrtia v dôsledku silnej tropickej búrky Bualoi. Krajina tiež doposiaľ evakuovala asi 400.000 obyvateľov, ktorých ohrozujú zosuvy pôdy a povodne. Sever krajiny pritom len v pondelok zasiahol supertajfún Ragasa, informuje TASR podľa agentúry AFP a AP.
Úradníci civilnej ochrany v regióne Bicol uviedli, že tri osoby zahynuli v dôsledku zrútenia stien a stromov, vysvetľuje AFP. Agentúra AP informovala o štyroch obetiach iba v provincii Masbate, pričom štvrtú obeť podľa nej zasiahol blesk.
„Potrebujeme vyčistiť cesty, pretože väčšina našej cestnej siete nie je prejazdná, aby sa k nám dostala potravinová a zdravotná pomoc,“ uviedol na tlačovej konferencii guvernér provincie Masbate Ricardo Kho. „Potrebujeme tiež pomoc, aby sa naše prístavy čo najskôr opäť otvorili, aby sme mohli dostať pomoc z iných provincií,“ dodal.
Tropická búrka Bualoi podľa AP tiež spôsobila výpadok elektriny v niektorých mestách a dedinách v provincii Východný Samar. V tomto regióne tiež vyvolala povodne a dva menšie zosuvy pôdy, uviedla na tlačovej konferencii filipínska agentúra na zmierňovanie následkov katastrof.
AFP uvádza, že búrka Bualoi sa pohybuje západným až severozápadným smerom rýchlosťou 110 kilometrov za hodinu. Agentúra dodáva, že tisíce ľudí zostávajú aj naďalej vysídlené v dôsledku supertajfúnu Ragasa, ktorý postihol sever Filipín a vyžiadal si najmenej deväť obetí.
