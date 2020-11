Tropická búrka Eta zasiahla Floridu, opäť má zosilnieť na hurikán

Miami 9. novembra (TASR) – Tropická búrka Eta zasiahla v noci na pondelok ostrov Lower Matecumbe Key, ktorý je súčasťou súostrovia Florida Keys patriaceho k USA. Oznámilo to podľa agentúry AP americké Národné centrum pre hurikány so sídlom v Miami.



Očakáva sa, že Eta, ktorej stred sa nachádzal približne 45 kilometrov východne-severovýchodne od mesta Marathon na Floride a pohyboval sa na západ-severozápad rýchlosťou 22 km/h, zosilnie nad juhovýchodom Mexického zálivu opäť na hurikán prvej kategórie.



Úrady na Floride už v predstihu uzavreli pláže, prístavy a miesta, kde sa uskutočňujú testy na ochorenie COVID-19, obmedzili verejnú dopravu a vyzvali obyvateľov, aby nevychádzali von. V Miami a na Florida Keys otvorili niekoľko útulkov pre obyvateľov mobilných domov a nízko položených oblastí.



V predchádzajúcich dňoch zasiahla Eta ešte ako hurikán viacero latinskoamerických krajín, kde po sebe zanechala najmenej 200 mŕtvych alebo nezvestných. Prvou bola v utorok Nikaragua, ktorú bičoval vietor s rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu. Pri ďalšom postupe nad Strednou Amerikou búrka zoslabla, no aj tak spôsobila rozsiahle škody v Hondurase, Guatemale, Salvádore, Kostarike, Paname a južnom Mexiku. Najhoršie zasiahnutá bola Guatemala, kde podľa úradov registrujú najmenej 150 mŕtvych a nezvestných.



Na Kube, ktorú Eta zasiahla ako poslednú, napriek silným dažďom a záplavám zatiaľ nehlásili žiadne obete. Pred príchodom búrky tam nebezpečné zóny opustilo 74 000 ľudí, 8000 z nich úrady umiestnili do núdzových prístreškov.