Tropická búrka Flossie zosilnela na hurikán prvej kategórie

Mexiko 1. júla (TASR) — Tropická búrka Flossie, ktorá sa nachádza v blízkosti juhozápadného tichomorského pobrežia Mexika, v pondelok zosilnela na hurikán prvej kategórie. Sprevádza ju vietor s rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



NHC uviedlo, že stred hurikánu Flossie sa nachádza približne 280 kilometrov južne od mesta Manzanillo v mexickom štáte Colima a pohybuje sa na severozápad od mexického pobrežia rýchlosťou 17 kilometrov za hodinu.



Flossie má priniesť silný dážď do niekoľkých oblastí Mexika vrátane štátov Michoacán, Guerrero a Colima. Do stredy v týchto oblastiach pravdepodobne spadne 150 mm zrážok.



„Dážď môže spôsobiť zosuvy pôdy, zvyšovanie hladín riek a potokov,“ uviedla mexická Národná vodohospodárska komisia vo svojom vyhlásení a dodala, že možno očakávať aj záplavy v nízko položených oblastiach.



Prezidentka Claudia Sheinbaumová v nedeľu na sociálnych sieťach vyzvala obyvateľov na "mimoriadnu opatrnosť".



Predpokladá sa, že Flossie počas nasledujúcich 36 hodín ďalej zosilnie a potom nad chladnejšími vodami postupne zoslabne.



Mexiko každoročne sužujú tropické búrky a hurikány, zvyčajne v období od mája do novembra. V októbri 2023 zasiahol prístav Acapulco hurikán piatej kategórie Otis, ktorý si vyžiadal najmenej 50 obetí a spôsobil značné škody. Hurikán tretej kategórie John zasiahol krajinu v septembri minulého roka, pričom zahynulo 15 ľudí.