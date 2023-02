Tropická búrka Gabrielle na Novom Zélande si vyžiadala tri obete

Auckland 15. februára (TASR) - Tropická cyklóna Gabrielle si na Novom Zélande vyžiadala tri obete. Oznámili to v stredu tamojšie úrady, pričom varovali, že napriek tomu, že cez krajinu prešla už najhoršia časť búrky, stále hrozí nebezpečenstvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Jedno telo sa našlo na západe Aucklandu v oblasti, kde bolo počas búrky nahlásené zmiznutie dvoch hasičov. Jedného z nich sa neskôr podarilo nájsť a bol prevezený do nemocnice.



Nájdené pozostatky, je potrebné ešte identifikovať, no novozélandský minister pre mimoriadne situácie Kieran McAnulty už vyjadril úprimnú sústrasť rodine, komunite a všetkým dobrovoľníkom a príslušníkom záchranných služieb.



Ďalšie dve telá sa našli v regióne Hawke's Bay, ktorý cyklóna ťažko zasiahla. Jedna z týchto obetí zahynula, keď jej dom poškodil zosuv pôdy, a okolnosti smrti druhej obete ešte nie sú známe. "Nanešťastie, sme stratili dva životy, oba v Hawke's Bay," uviedol McAnulty.



Tropická búrka zanechala škody predovšetkým na severe Nového Zélandu, pričom vládu znepokojuje najmä situácia v Hawke's Bay. "Nemáme o nich dosť vedomostí. S niektorými oblasťami už niekoľko dní nedokážeme komunikovať a vieme, že je tam nedostatok potravín a vody," povedal McAnulty.



Zároveň poukázal na prácu záchranárov a príslušníkov armády, ktorí zachránili zo striech v Hawke's Bay už asi 300 ľudí. Na strechu jednej z väčších budov, sa pritom pre záplavy uchýlilo až 60 ľudí.



Podľa ministra muselo svoje domovy pre búrky opustiť už asi 10.500 ľudí a bez elektrickej energie je stále asi 140.000 ľudí, aj keď úradu už postupne jej dodávky obnovujú. "Je to veľká katastrofa a postihnutým oblastiam potrvá týždňa, kým sa zotavia," uviedol McAnulty.



Na Severnom ostrove, ktorý búrka postihla najviac, žijú viac ako tri štvrtiny z piatich miliónov obyvateľov Nového Zálenadu.



Novozélandská vláda vyhlásila v utorok v krajine celoštátny stav núdze pre vyčíňanie tejto tropickej cyklóny. Je to iba tretíkrát, čo bol na Novom Zélande takýto stav vyhlásený celoštátny stav núdze.