Tropická búrka Hilary zasiahla štát Baja California a smeruje k USA

Los Angeles 20. augusta (TASR) - Tropická búrka Hilary v nedeľu zasiahla mexický štát Baja California, kam priniesla zrážky vo forme dažďa. Smršť smeruje k juhozápadnej časti USA, kde úrady upozornili na možné záplavy. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice The New York Times.



Hilary v nedeľu ráno zoslabla a dosahuje silu prvej z piatich kategórií hurikánu. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) uviedlo, že o 11.00 h miestneho času (20.00 h SELČ) sa nachádzala približne 340 kilometrov juhovýchodne od mesta San Diego, ktoré sa nachádza na juhozápade Kalifornie.



Mexické mestá Tijuana a Ensenada zatvorili všetky pláže a pripravili dočasné ubytovacie zariadenia, píše AP. V meste Santa Rosalia sa v sobotu utopil jeden muž po tom, ako rozvodnená rieka zmietla jeho vozidlo. Ďalšie štyri osoby, ktoré sa v vozidle nachádzali, sa podarilo zachrániť. Búrka tiež spôsobila výpadky elektrickej energie.



Meteorológovia uvádzajú, že smršť v priebehu pondelka spôsobí silné dažde, čo môže viesť k život ohrozujúcim a katastrofickým záplavám v mexickom štáte Baja California i na juhozápade USA, píše The New York Times. V Kalifornii, v západnej časti Arizony, na juhu Nevady a na juhozápade Utahu sa v noci na pondelok môžu vyskytnúť tornáda. Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newson vyhlásil núdzový stav a úrady prijali dodatočné opatrenia.



Michel Brennan z NHC upozornil, že ľudia by mali mať obavy najmä z možných záplav, nie z vetra. Záplavy spôsobené dažďami si podľa jeho slov v USA za posledných 10 rokov vyžiadali najviac úmrtí v spojitosti s hurikánmi.



Americkí meteorológovia už predtým uviedli, že Hilary sa podľa očakávaní stane prvou tropickou búrkou, ktorá zasiahla južnú Kaliforniu za 84 rokov.