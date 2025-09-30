< sekcia Zahraničie
Tropická búrka Imelda si na Kube vyžiadala dve obete
Vplyv tropickej búrky Imelda je citeľný aj v Spojených štátoch, ktoré tiež čelili hrozbe hurikánu Humberto.
Autor TASR
Havana 30. septembra (TASR) - Úrady na Bahamách v pondelok uzavreli väčšinu škôl v dôsledku tropickej búrky Imelda, ktorá priniesla do severnej časti Karibiku silné dažde. Na Kube si búrka vyžiadala dve obete, informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Búrka Imelda sa v pondelok nachádzala asi 220 kilometrov severne od ostrova Great Abaco v severozápadnej časti Bahám. Podľa Národného centra pre hurikány v Miami sa búrka pravdepodobne v utorok zmení na hurikán a pokračovať bude smerom na otvorený oceán.
V niektorých častiach Bahám platilo varovanie pred tropickou búrkou a v utorok skoro ráno bolo zrušené. V niekoľkých oblastiach hlásili výpadky dodávok elektriny a počas víkendu nariadili tamojšie úrady evakuáciu na niektorých ostrovoch.
Prílety a odlety z Bahám boli podľa AP zrušené, po zlepšení poveternostných podmienok by mali byť letiská opäť otvorené.
Kubánsky premiér Manuel Marrero Cruz v pondelok na platforme X potvrdil, že v dôsledku búrky Imelda zahynuli v provincii Santiago de Cuba dve osoby, no viac podrobností neuviedol. Štátne médiá ešte predtým informovali o 60-ročnom mužovi, ktorý v tejto oblasti zomrel po zosuvoch pôdy.
Podľa denníka Granma zosuvy pôdy v provincii Santiago de Cuba zablokovali 17 komunít s približne 24.000 obyvateľmi. V provincii Guantánamo bolo podľa správ štátnej televíznej stanice Caribe evakuovaných viac ako 18.000 ľudí.
Očakávalo sa, že počas búrky do utorka naprší 10 až 20 centimetrov zrážok v severozápadnej časti Bahám a päť až 10 centimetrov na východe Kuby.
Vplyv tropickej búrky Imelda je citeľný aj v Spojených štátoch, ktoré tiež čelili hrozbe hurikánu Humberto. Ten v utorok skoro ráno zoslabol na búrku kategórie tri a nachádzal sa asi 430 kilometrov juhozápadne od Bermúd.
Silné dažde a vietor s rýchlosťou 64 kilometrov za hodinu predpokladajú meteorológovia predovšetkým na pobreží štátov Severná a Južná Karolína. Na Floride síce zrážky neočakávajú, podľa televízie CNN tam môže búrka vyvolať v mori nebezpečné vlny, prúdy, záplavy pobrežia a eróziu pláží.
