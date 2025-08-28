< sekcia Zahraničie
Tropická búrka Kadžiki si vyžiadala obete v Thajsku aj vo Vietname
Kadžiki - ešte ako tajfún - zasiahol začiatkom týždňa Vietnam. Vyžiadal si tam dovedna sedem ľudských životov, pričom zaplavil viac ako 10.000 domovov a budov.
Autor TASR
Bangkok 28. augusta (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo pri silných dažďoch a zosuvoch pôdy, ktoré na severe Thajska vyvolala tropická búrka Kadžiki. Sedem ďalších osôb je dosiaľ nezvestných, informuje TASR podľa agentúry Reuters odvolávajúcej sa na štvrtkové vyjadrenia miestnych úradov.
Kadžiki - ešte ako tajfún - zasiahol začiatkom týždňa Vietnam. Vyžiadal si tam dovedna sedem ľudských životov, pričom zaplavil viac ako 10.000 domovov a budov aj 86 hektárov ryžových polí a ďalšej úrody, informovala vo štvrtok vietnamská vláda.
V Thajsku postihli povodne a zosuvy pôdy dovedna 12 provincií na severe a severovýchode krajiny, vrátane Čiang Mai, Čiang Rai a Mä Hong Son. Celkovo tam zasiahli najmenej 6300 ľudí a 1800 domácností, uviedol tamojší úrad pre zvládanie mimoriadnych situácií.
Thajské ministerstvo vnútra informovalo, že štyria ľudia zahynuli v provincii Čiang Mai pri zosuve pôdy a jedna ďalšia osoba sa utopila v Mä Hong Son. Z Čiang Mai hlásili aj ďalších pätnásť zranených, z toho piatich zasypalo pri zosuvoch pôdy a dvoch strhla prívalová povodňová voda.
Vo štvrtok pretrvávali povodne v ôsmich provinciách, postihnutých tam podľa rezortu vnútra nimi stále bolo takmer 6000 ľudí, respektíve 1600 domácností.
