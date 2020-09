Tropická búrka Nana pred príchodom do Belize zosilnie na hurikán

Belmopan 2. septembra (TASR) - Tropická búrka Nana by mala pred príchodom do Belize, ktorý meteorológovia očakávajú vo štvrtok ráno, zosilnieť na hurikán, informovala v stredu agentúra AP s odvolaním sa na americké Národné stredisko pre hurikány (NHC).



V stredu by Nana mala prejsť okolo severného pobrežia Hondurasu. Pre celú oblasť honduraského pobrežia, Belize, Guatemaly a polostrova Yucatán v Mexiku už meteorológovia vydali výstrahu pred hurikánom. Očakáva sa silný vietor, dažde aj záplavy.



Nana je už 14. pomenovanou búrkou tohtoročnej hurikánovej sezóny. NHC uviedlo, že 15. pomenovanou búrkou je Omar, ktorý sa objavil pri východnom pobreží Spojených štátov a smeruje ďalej od pevniny. Tú by však nemal zasiahnuť.



Dosiaľ najsilnejšou búrkou tento rok bola Laura, ktorá udrela na pobrežie Louisiany ako hurikán štvrtej kategórie minulý týždeň vo štvrtok ráno s vetrom s rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu. Z tohto štátu hlásili závažné škody a spolu so susedným Texasom najmenej 15 úmrtí.



Zasiahnutú oblasť v sobotu navštívil americký prezident Donald Trump.



Trump navštívil mesto Lake Charles Louisiane, kde sídlia rafinérie a chemické závody. Prezrel si tam štvrť s vyvrátenými stromami a poškodenými domami, ako aj sklad s humanitárnymi zásobami.



Prezident podľa miestnych médií povedal, že straty na životoch súvisiace s hurikánom sú "strašným počtom", no "mohlo to byť oveľa horšie".