Tropická búrka Trami dorazila na Filipíny, hlásia sedem obetí

Na snímke filipínskej pobrežnej stráže zachraňujú obyvateľov, ktorí sa zdržiavali na strechách, aby sa vyhli záplavám spôsobeným tropickou búrkou Trami, miestnym názvom Kristine, v Libone v provincii Albay na Filipínach v stredu 23. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Obyvateľka pláva napriek silným vlnám spôsobeným tropickou búrkou Trami v Manile na Filipínach v stredu 23. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Manila 23. októbra (TASR) - Pri zosuvoch pôdy a povodniach spôsobených tropickou búrkou Trami zahynulo na Filipínach sedem ľudí. Najmenej 32.000 obyvateľov muselo opustiť svoje domovy, uviedli v stredu miestne úrady. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA, AP a AFP.V regióne Bicol sa utopili štyria ľudia vrátane jednej osoby, ktorá zahynula v autobuse, keď ho strhla prívalová vlna. V provincii Quezon sa utopila staršia žena, pričom po páde do zaplaveného kanála zahynulo aj dieťa, uviedla miestna polícia pre agentúru AFP.V provincii Masbate zomrela jedna osoba po zásahu padajúcim konárom stromu. Ďalších sedem ľudí vyhlásili miestne úrady za nezvestných vrátane troch mužov, ktorí sa vydali na otvorené more chytať ryby, ale už sa nevrátili.povedal Dante Baclao, vedúci oddelenia pre verejnú bezpečnosť a núdzové situácie v Albayi.uviedol ďalej Baclao.Pohotovostné tímy sú už od utorka večera pripravené, ale majú problém dostať sa do mnohých postihnutých oblastí, dodal. Mnohí obyvatelia preto čakali na záchranárov na strechách svojich domov aj niekoľko hodín.Po pozastavení námornej dopravy uviazlo v prístavoch viac ako 5300 ľudí, informovala pobrežná stráž.V hlavnom meste Manila a ďalších provinciách ostrova Luzon preventívne uzatvorili vládne budovy a školy.Ešte predtým, než v stredu večer zasiahne provinciu Isabela na severe Filipín, by mala búrka Trami ešte zosilnieť. Územie Filipín by podľa predpokladov mala opustiť v piatok.