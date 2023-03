Tropická cyklóna Freddy si v africkom Malawi vyžiadala skoro 100 obetí

Blantyre 14. marca (TASR) - Na takmer 100 stúpol v pondelok počet obetí tropickej cyklóny Freddy, ktorá zasiahla juh afrického štát Malawi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Počet obetí vrátane zasiahnutých okresov na juhu vzrástol na 99..., no očakávame, že toto číslo ešte porastie," uviedol komisár Charles Kalemba z malawijského úradu pre katastrofy. V metropole Blantyre pritom hlásia 85 obetí.



Ďalších asi 134 ľudí utrpelo rozličné zranenia a 16 je nezvestných. Podľa Kalembu dôsledky cyklóny pocítilo vyše 10.000 ľudí.



Prezident Malawi Lazarus Chakwera v pondelok vyhlásil v súvislosti s cyklónou stav katastrofy vo viacerých južných okresoch krajiny. Malawi pritom čelí aj epidémií cholery, v dôsledku ktorej zomrelo už vyše 1600 ľudí.



Cyklóna Freddy sa sformovala ešte počas prvého februárového týždňa pri severozápadnom pobreží Austrálie. Na ostrov Madagaskar cyklóna dorazila prvýkrát 21. februára, odtiaľ sa presunula do Mozambiku a neskôr nad Indický oceán. Avšak 11. marca sa opäť vrátila do Mozambiku a zasiahla aj Malawi.



Celkovo si cyklóny v týchto troch krajinách vyžiadala už dovedna 134 obetí. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) ide historicky o jednu z najsilnejších tropických búrok na južnej pologuli. Freddy sa s veľkou pravdepodobnosťou stane najdlhšie trvajúcou tropickou cyklónou od začiatku meteorologických záznamov.