TROPICKÁ CYKLÓNA SA PRIPRAVUJE NA ÚTOK: V štáte Urísa zatvorili školy

Naí Dillí 22. októbra (TASR) - Štát Urísa na východnom pobreží Indie sa pripravuje na tropickú cyklónu Dana. Turistov a pútnikov požiadali, aby opustili mesto Purí a v niektorých okresoch preventívne zatvorili školy. Podľa predpokladov by cyklóna mala zasiahnuť pevninu vo štvrtok neskoro večer, uviedol miestny meteorologický ústav. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Cyklóna Dana sa v súčasnosti nachádza nad Bengálskym zálivom. Očakáva sa, že ešte zosilnie a prinesie so sebou vietor s rýchlosťou až 120 kilometrov za hodinu.



Predstaviteľ miestnej komisie zriadenej na zvládanie katastrofických situácií uviedol pre agentúru Reuters, že školy v 14 okresoch budú od stredy do piatku zatvorené. Podľa jeho slov taktiež odporučili miestnym rybárom, aby sa nevydávali na more.



Turistov a pútnikov v Purí miestne úrady požiadali, aby mesto opustili.



Podľa meteorologického ústavu sa počas nasledujúcich troch dní očakávajú silné až extrémne silné búrky. Búrky by mohli spôsobiť záplavy či zosuvy pôdy.