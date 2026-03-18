Trosky rakiet poškodili lietadlá na letisku pri Tel Avive

Muž sa kryje pri ceste, zatiaľ čo sirény varujú pred blížiacimi sa iránskymi raketovými útokmi v Tel Avive v Izraeli, 17. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 18. marca (TASR) - Medzinárodné letisko Bena Guriona neďaleko Tel Avivu zasiahli trosky z iránskych raketových útokov na Izrael, uviedla armáda agentúre AFP bez uvedenia dátumu incidentu, píše TASR. Podľa izraelských médií boli poškodené súkromné lietadlá odstavené na letisku.

AFP doplnila, že izraelská armáda v stredu zrušila cenzúru týkajúcu sa tohto incidentu, ale neschválila zverejnenie jeho presného dátumu.

Spravodajský web Ynet zverejnil fotografiu malého súkromného lietadla poškodeného pri incidente.

Od začiatku vojny, ktorú vyvolala americko-izraelská ofenzíva proti Iránu 28. februára, ide o vôbec prvý prípad, keď izraelská armáda oznámila, že zásah dostalo aj Ben Gurionovo letisko, hlavné medzinárodné letisko Izraela.

Iránske revolučné gardy však avizovali svoj útok na letisko Bena Guriona a na leteckú základňu v tej istej oblasti aj 5. marca. Trosky rakiet alebo stíhacích rakiet dopadli na oblasti v blízkosti letiska od začiatku vojny už niekoľkokrát.

Izraelská letecká spoločnosť El Al v stredu oznámila, že od 22. do 28. marca pozastavuje spiatočné lety do takmer 30 destinácií vrátane Barcelony, Berlína a Budapešti. Uviedla, že je to „v súlade so zníženým operačným rámcom a súčasnými obmedzeniami“.

Izrael uzavrel svoj vzdušný priestor v prvý deň vojny - 28. februára. El Al a ďalšie izraelské letecké spoločnosti neskôr obnovili niektoré zo svojich letov, avšak za prísnych bezpečnostných podmienok.
