Trosky ukrajinského dronu údajne spôsobili požiar, evakuovali 15 ľudí
Obe strany popierajú, že by sa pri útokoch zameriavali na civilné ciele, no podľa odhadov už v konflikte zahynuli tisíce civilistov, pričom drvivá väčšina z nich boli Ukrajinci.
Autor TASR
Rostov nad Donom 27. augusta (TASR) - Trosky zničeného ukrajinského dronu spôsobili požiar na streche obytného domu v južnom ruskom meste Rostov nad Donom. Evakuovali 15 obyvateľov, oznámil v noci na stredu úradujúci gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar. Píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Podľa jeho slov sa nikto nezranil a požiar sa podarilo rýchlo uhasiť. Sľusar na sociálnej sieti Telegram informoval, že ruské jednotky predtým zneškodnili desať ukrajinských dronov nad tromi rôznymi časťami Rostovskej oblasti.
Agentúra Reuters nemohla tieto správy nezávisle overiť a Ukrajina sa k nim doposiaľ nevyjadrila. Kyjev, ktorý v posledných mesiacoch intenzívne útočí na území Ruska, tvrdí, že jeho údery sú odvetou za pokračujúce útoky Moskvy na Ukrajinu.
