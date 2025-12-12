< sekcia Zahraničie
Trosky z dronu spôsobili v Rusku požiar bytovky, hlásia 7 zranených
Nočný útok v meste Tver bol súčasťou intenzívnych dronových operácií Ukrajiny, zatiaľ čo rokovania o prímerí stagnujú.
Autor TASR
Moskva 12. decembra (TASR) - Trosky zo zostreleného ukrajinského dronu zasiahli obytný dom severozápadne od Moskvy, čo spôsobilo požiar a zranenia utrpelo sedem ľudí, oznámili ruské úrady v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nočný útok v meste Tver bol súčasťou intenzívnych dronových operácií Ukrajiny, zatiaľ čo rokovania o prímerí stagnujú. Dočasný regionálny gubernátor Vitalij Koroljov na platforme Telegram uviedol, že zranených je šesť dospelých a jedno dieťa. Podľa jeho slov bolo potrebné evakuovať približne 20 osôb z bytového domu.
„V Tveri bojujeme s následkami pádu trosiek dronu na obytnú budovu,“ ozrejmil Koroljov. Štátna tlačová agentúra TASS uviedla, že trosky dronu spôsobili požiar v jednom byte a rozbili okná v niekoľkých ďalších.
Ukrajina sa bráni plnoformátovej ruskej invázii od februára 2022 a nedávno zintenzívnila dronové útoky zacielené na ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru. Rusko oznámilo vo štvrtok, že zostrelilo viac ako 300 ukrajinských dronov. Stovky letov na moskovských letiskách boli zrušené.
