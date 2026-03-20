Trosky z rakety zasiahli hradby jeruzalemského Starého Mesta
Jeruzalem za posledných 24 hodín zaznamenal značný počet varovaní pred iránskymi raketami: štyri za hodinu vo štvrtok večer a sedem za hodinu v piatok, dodal denník Le Monde.
Autor TASR
Jeruzalem 20. marca (TASR) - V blízkosti hradieb Starého Mesta v Jeruzaleme dopadli v piatok zrejme trosky z iránskej rakety. Izrael tento útok odsúdil ako prejav „šialenstva iránskeho režimu,“ uviedol web i24news, píše TASR.
Izraelská polícia na mieste činu pre agentúru AFP uviedla, že lokalitu v blízkosti hradieb zasiahli zrejme trosky po zneškodnení rakety protivzdušnou obranou.
Novinár AFP spresnil, že miesto dopadu sa nachádzalo pri Sionskej bráne vzdialenej niekoľko sto metrov od posvätných miest - mešity al-Aksá, Múru nárekov a Chrámu Božieho hrobu.
Na záberoch, ktoré odvysielali izraelské médiá, je vidieť, že zvyšky rakety poškodili cestu južne od Starého Mesta, na vrchu Sion, neďaleko židovskej a arménskej štvrte.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na sociálnej sieti X poukázal na to, že iránskym „darčekom“ k sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí moslimský pôstny mesiac ramadán, sú rakety namierené proti mešite al-Aksá, tretiemu najposvätnejšiemu miestu islamu.
„Útok Iránu na posvätné miesta troch náboženstiev odhaľuje šialenstvo režimu, ktorý sa tvári, že je náboženský,“ uviedol Saar.
