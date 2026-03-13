Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trosky zostreleného iránskeho dronu v Ománe usmrtili dvoch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Maskat 13. marca (TASR) - Dvaja ľudia v piatok zahynuli v severnom Ománe po tom, čo ich zasiahli trosky zostreleného iránskeho dronu. Iránske útoky dopoludnia hlásili aj z ďalších krajín Perzského zálivu. TASR o tom píše podľa agentúr AP a AFP.

Obe obete incidentu v priemyselnej zóne pri meste Suhár boli cudzinci, uviedla ománska tlačová agentúra, podľa ktorej ďalší ľudia na mieste utrpeli zranenia. Ide o prvé úmrtia v dôsledku iránskych útokov na ománskom území od začiatku vojny na Blízkom východe 28. februára.

Irán dronmi zaútočil aj na Saudskú Arábiu. V centrálnych a východných provinciách krajiny ich v priebehu uplynulých hodín saudskoarabské sily zostrelili takmer 50. Jeden zo zostrelených dronov smeroval aj na diplomatickú štvrť v Rijáde.

Trosky dronu zasiahli v piatok aj budovu finančného centra v Dubaji, ktoré sa nachádza v ekonomickej zóne DIFC, kde sídlia viaceré banky. Spoločné vojenské velenie Iránu v stredu varovalo, že banky a finančné inštitúcie na Blízkom východe budú terčom útokov v reakcii na letecký útok, ktorý zasiahol banku v Teheráne.
