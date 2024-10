Trudeau: Globálne dôsledky vojny na Ukrajine sa časom zhoršujú

Ottawa 31. októbra (TASR) - Vojna na Ukrajine škodí celému svetu a čím dlhšie bude pokračovať, tým horšie dôsledky bude mať pre všetkých, vyhlásil vo štvrtok kanadský premiér Justin Trudeau. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"My všetci a celé medzinárodné spoločenstvo musíme urobiť všetko, aby sme pomohli ukončiť túto agresívnu vojnu," povedal Trudeau v Montreale na bezpečnostnej konferencii o zabezpečení návratu ukrajinských väzňov a detí zadržiavaných Ruskom.



Trudeau je jedným z najvýraznejších medzinárodných podporovateľov Ukrajiny. Moskvu obviňuje z toho, že zvyšuje potravinovú neistotu vo svete, pomáha šíriť dezinformácie, podporuje totalitné režimy a podkopáva medzinárodné právo.



"Každý bude musieť niesť dôsledky tejto vojny a tie sa budú s pokračujúcou ruskou inváziou len zhoršovať," povedal kanadský premiér. Rusko označuje svoje akcie na Ukrajine za špeciálnu vojenskú operáciu a obviňuje USA a ich spojencov z NATO, že prostredníctvom Ukrajiny voči nemu vedú zástupnú vojnu.



Kyjev tvrdí, že z Ukrajiny bolo do Ruska alebo do ním okupovaného ukrajinského územia odvlečených približne 20.000 detí. Podľa Kyjeva ide o vojnový zločin spĺňajúci definíciu OSN o genocíde. Moskva svoje konanie obhajuje a tvrdí, že iba ochránila deti z vojnovej zóny.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu v roku 2023 vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku pre ľudské práva Mariju Ľvovovú-Belovovú pre obvinenia z vojnových zločinov v súvislosti s deportáciou ukrajinských detí. Rusko tieto zatykače vyhlásilo za neprijateľné.