Trudeau: India urobila strašnú chybu,keď zasiahla do suverenity Kanady

Ottawa 17. októbra (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v stredu vyhlásil, že India urobila "strašnú chybu", keď si myslela, že môže agresívne zasahovať do suverenity iných štátov, ako tomu bolo v prípade Kanady. Komentoval tak rozhodnutie Ottawy, ktorá dva dni predtým vyhostila šiestich indických diplomatov spájaných s vraždou sikhského separatistického vodcu v Kanade. Podľa vlády v Ottawe mala India rozsiahlejšie aktivity zamerané proti indickým disidentom žijúcim v Kanade. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Indická vláda urobila strašnú chybu, keď si myslela, že môže takto agresívne zasahovať, ako zasiahla do bezpečnosti a suverenity Kanady," vyhlásil v stredu Trudeau.



Na vyhostenie indických diplomatov z Kanady zareagovalo aj Naí Dillí, z ktorého musia do 19. októbra odísť rovnako šiesti kanadskí diplomati. Účasť na vlaňajšom úmrtí sikhského aktivistu Hardeepa Singha Nijjara popiera.



Indické ministerstvo zahraničných vecí v pondelok taktiež uviedlo, že "India si vyhradzuje právo podniknúť ďalšie kroky v reakcii na podporu extrémizmu, násilia a separatizmu voči Indii zo strany Trudeauovej vlády".