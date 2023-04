Trudeau: Kanada poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc

Toronto 11. apríla (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil v utorok ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine napadnutej Ruskom. Informoval o tom, keď hostil v Toronte ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. TASR prevzala správu z tlačových agentúr AP a AFP.



Nová vojenská pomoc zahŕňa 21.000 útočných pušiek, 38 guľometov a vyše 2,4 milióna kusov streliva.



"Pripravujeme sa na protiofenzívu. Potrebujeme viac munície, viac zbraní, viac vojenského vybavenia," povedal Šmyhaľ.



Poďakoval sa Kanade za podporu od samotného začiatku invázie Ruska na Ukrajine vo februári 2022 - Kanada poskytla ekonomickú a vojenskú pomoc za miliardy dolárov.



Trudeau tiež oznámil, že Kanada zavádza nové sankcie na ruské a bieloruské úrady a organizácie ako trest za pokračovanie invázie.



"Ukrajina bojuje za hodnoty a zásady, ktoré sú piliermi všetkých našich demokracií," povedal Trudeau. "Budeme ďalej robiť všetko potrebné, aby sme zaistili víťazstvo Ukrajiny," dodal.



Kanada takisto poskytne ukrajinskej vláde pôžičku 2,4 miliardy kanadských dolárov (1,78 miliardy USD) na podporu základných služieb, ako napríklad vyplácanie dôchodkov a obnova poškodenej energetickej infraštruktúry. Celková sľúbená kanadská pomoc Ukrajine už presiahla osem miliárd kanadských dolárov (5,94 miliardy USD).



Premiér Trudeau tiež informoval, že proruskí hekeri narušili fungovanie webových stránok kanadskej vlády práve počas návštevy ukrajinského premiéra Šmyhaľa, ale "to neoslabí silné puto Ottawy a Kyjeva".



V utorok dopoludnia boli napadnuté oficiálne weby kanadského lídra a senátu, ako aj ďalších inštitúcií.



Trudeau to potvrdil, pričom k zodpovednosti za hekerský útok sa v príspevku na platforme Telegram prihlásila skupina, ktorá sa nazýva NoName.



"Nie je to nič neobvyklé, že ruskí hekeri sa zameriavajú na krajiny, ktoré prejavujú vytrvalú podporu Ukrajine, ktoré vítajú na návšteve ukrajinské delegácie alebo ukrajinské vedenie. Takže načasovanie nie je prekvapujúce," uviedol Trudeau na spoločnej tlačovej konferencii so Šmyhaľom.



"Ale ak to niekoho zaujíma, tak Rusko nás niekoľkohodinovým znefunkčnením oficiálnej webovej stránky kanadskej vlády neodradí od neotrasiteľnej podpory Ukrajiny," vyhlásil Trudeau.