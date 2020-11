Trudeau: Kanada si na vakcínu proti COVID-19 bude musieť počkať

Toronto 25. novembra (TASR) - Kanada si bude musieť počkať na vakcínu proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, pretože prvé várky budú pravdepodobne poskytnuté ľuďom v krajinách, kde sú vakcíny vyrobené.



Vyhlásil to v utorok kanadský premiér Justin Trudeau, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Trudeau pripomenul, že Kanada nemá zariadenia na výrobu očkovacích látok. USA, Británia a Nemecko ich majú. Podľa neho je pochopiteľné, že americké farmaceutické firmy dajú vakcíny k dispozícii najskôr v USA a až následne ich budú vyvážať do zahraničia.



Krátko na to začnú podľa Trudeaua plniť záväzky dohôd, ktoré podpísali s inými krajinami vrátane Kanady. "Očakávame, že by sme tie dávky mohli začať prijímať v prvých mesiacoch roka 2021," povedal.



Kanada dopredu nakúpila milióny dávok vakcín. Líder kanadskej opozície Erin O'Toole podľa AP Trudeaua kritizoval za to, že Kanaďanom nezabezpečil prednostný prístup k vakcínam.