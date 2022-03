Trudeau: NATO a EÚ sú po invázii na Ukrajinu jednotnejšie než predtým

Na snímke zľava kanadský premiér Justin Trudeau a predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová počas stretnutia v Bruseli 23. marca 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 24. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia a EÚ sú jednotnejšie ako kedykoľvek predtým. V stredu to po stretnutiach v Bruseli s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou vyhlásil kanadský premiér Justin Trudeau. Informuje spravodajca TASR.Trudeau, ktorý sa vo štvrtok zúčastní mimoriadneho summitu NATO aj vrcholového stretnutia lídrov skupiny G7, odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a upozornil, že tlak medzinárodného spoločenstva na ruského prezidenta Vladimira Putina sa musí zvýšiť.Podľa jeho slov je Kanada spolu so spojencami z NATO, krajinami G7 a členmi EÚ pripravená zvýšiť tlak v podobe nových sankcií na Rusko. Tie by mali zasiahnuť najmä sektor obchodu a financií.Metsolová na začiatku rozpravy s kanadským premiérom v pléne EP vyhlásila, že Kanada je pre EÚ spojencom a cenným partnerom. V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu poukázala na ohrozenie spoločných hodnôt EÚ a Kanady.Trudeau pred europoslancami odsúdilVladimira Putina na územie suverénnej, nezávislej a demokratickej Ukrajiny.uviedol kanadský premiér.Podľa jeho slov Putin zlyhal, ak si myslel, že demokracia je slabá a že môže oslabiť EÚ a NATO.odkázal Trudeau. Dodal, že Západ Ukrajinu nesmieme sklamať, lebo Ukrajinci sa na túto pomoc spoliehajú.odkázal kanadský premiér.