Trudeau nominoval na najvyšší súd príslušníčku pôvodných obyvateľov

Montreal 19. augusta (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v piatok nominoval Michelle O'Bonsawinovú na sudkyňu Najvyššieho súdu (Supreme Court of Canada). Ide o prvú príslušníčku pôvodných obyvateľov Kanady v tejto funkcii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



O'Bonsawinová podľa premiéra prinesie súdu "neoceniteľné vedomosti a prínos". Uplynulých päť rokov pôsobila na Najvyššom súdnom dvore provincie Ontário v Ottawe (Ontario Superior Court of Justice). Aj tam bola v sudcovskej funkcii prvou pôvodnou obyvateľkou.



O'Bonsawinová má na Najvyššom súde Kanady nahradiť sudcu Michaela Moldavera, ktorý 1. septembra odíde do dôchodku. Nominovaná sudkyňa musí ešte absolvovať vypočúvanie pred príslušnými výbormi oboch komôr kanadského parlamentu, to sa však považuje za formálnu procedúru.



Kanada sa v posledných rokoch snaží vniesť svetlo do temnej kapitoly svojich dejín. Ide o prípady odnímania detí rodičom a ich zneužívanie a smrť v katolíckych internátnych školách. Od konca 19. storočia do 90. rokov minulého storočia kanadská vláda do takýchto škôl poslala približne 150.000 detí pôvodných obyvateľov. Boli oddelené od rodinného prostredia, jazyka a kultúry a mnohé sa na týchto školách stali obeťami sexuálneho a fyzického násilia. Stovky z nich zomreli.



Pápež František sa 25. júla v rámci prvého dňa svojej návštevy v Kanade ospravedlnil za "zlo spáchané mnohými kresťanmi na pôvodných obyvateľoch" Kanady.