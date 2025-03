Trudeau: Odvetné clá Kanady na dovoz z USA zostávajú v platnosti

Toronto 6. marca (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau vo štvrtok privítal náznaky, že Spojené štáty na mesiac pozastavia nové clá na kanadské výrobky. Zdôraznil však, že plán Kanady zaviesť odvetné clá zatiaľ zostane v platnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Obe strany sa "aktívne zapájajú do prebiehajúcich rozhovorov v snahe zabezpečiť, aby tieto clá nadmerne nepoškodili" niektoré odvetvia a pracovníkov, dodal Trudeau, pričom zdôraznil, že "neustúpime od našich odvetných ciel, kým nebudú zrušené neodôvodnené americké clá na kanadský tovar".



Vo štvrtok americký minister obchodu Howard Lutnick uviedol, že americký prezident Donald Trump pravdepodobne na mesiac pozastaví nové clo vo výške 25 % na väčšinu výrobkov a služieb z Kanady a Mexika. V rozhovore pre televíziu CNBC Lutnick priblížil, že mesačný odklad dovozných ciel sa pravdepodobne bude vzťahovať na všetky tovary a služby v rámci obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA), ktorú Trump vyrokoval vo svojom prvom funkčnom období. To by podľa amerického ministra znamenalo, že približne polovica dovozu USA z dvoch susedných krajín bude mať nárok na oslobodenie od ciel.



Trudeau poznamenal, že Lutnickove vyjadrenia sú v súlade s rozhovormi kanadských predstaviteľov s Trumpovou administratívou. "Počkám si však na oficiálnu dohodu, aby som mohol hovoriť o reakcii Kanady alebo sa pozrieť na jej detaily, ale je to sľubný signál," povedal. "Zdôrazním však, že to znamená, že clá zostávajú v platnosti, a preto naša reakcia zostane v platnosti," uzavrel kanadský premiér.